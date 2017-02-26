Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче чемпионата Испании, по ходу которого мадридцы уступали 0:2.

«Мы хорошо сыграли в момент, когда нужно было отыграться, стали больше бить по воротам, взяли важные три очка в матче против сильного соперника и сохранили лидерство.

При счете 0:2 мы сделали замены в атаке, стали больше проводить времени на чужой половине. После этого дела пошли на лад. Мы знали, что «Вильярреал» отлично играет дома, нужно было проявить терпение.

Иско и Мората заслуживают больше игрового времени, они перевернули игру, но нам нужны все игроки.

Игра рукой Бруно? Я не видел, а мои игроки сказали, что пенальти был. Но я не собираюсь оспаривать решение судьи.

У Бэйла небольшой ушиб. Не думаю, что там что-то серьезное», — сказал Зидан.