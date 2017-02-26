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Зинедин Зидан: «Выход Иско и Мораты на замену перевернул игру с «Вильярреалом»
27.02.2017 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче чемпионата Испании, по ходу которого мадридцы уступали 0:2.
«Мы хорошо сыграли в момент, когда нужно было отыграться, стали больше бить по воротам, взяли важные три очка в матче против сильного соперника и сохранили лидерство.
При счете 0:2 мы сделали замены в атаке, стали больше проводить времени на чужой половине. После этого дела пошли на лад. Мы знали, что «Вильярреал» отлично играет дома, нужно было проявить терпение.
Иско и Мората заслуживают больше игрового времени, они перевернули игру, но нам нужны все игроки.
Игра рукой Бруно? Я не видел, а мои игроки сказали, что пенальти был. Но я не собираюсь оспаривать решение судьи.
У Бэйла небольшой ушиб. Не думаю, что там что-то серьезное», — сказал Зидан.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче чемпионата Испании, по ходу которого мадридцы уступали 0:2.
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