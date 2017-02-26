МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусский биатлонист Антон Смольский, завоевавший бронзовую награду на юниорском Чемпионате мира в Словакии, заявил, что доволен своим выступлением на 80%.

Накануне в словацком Осрблье состоялась гонка преследования. Первое место в пасьюте досталось россиянину Игорю Малиновскому, второе — норвежцу Синдре Петтерсену, замкнул тройку лидеров Смольский . Днем ранее белорус остановился в шаге от пьедестала в спринте, проиграв бронзовому призеру Роману Еремину из Казахстана всего 0,2 секунды.

"Процентов на 80 доволен выступлением, но, если бы было больше медалей, было бы больше радости", — сказал Смольский на пресс-конференции, видео которой размещено на официальной странице Белорусской федерации биатлона в соцсети "ВКонтакте" .

Комментируя свой результат в пасьюте, он отметил, что последний круг дался ему очень тяжело. "Можно сказать, ничего не помню. Помню только, что тренеры кричали: "Давай-давай!" — уточнил Смольский.

По словам 20-летнего спортсмена, в этой гонке он выплеснул всю злость за четвертое место в спринте.

Напомним, в последний раз белорусы завоевывали медали на юниорском ЧМ в 2012 году. Тогда триумф праздновал Максим Романовский, ставший бронзовым призером в пасьюте и серебряным в "индивидуалке" и спринте.

27 февраля на чемпионате мира пройдут юношеские (U19) эстафеты, а завершится турнир 28 февраля юниорскими (U21) эстафетами.

За два дня до завершения юниорского чемпионата мира в медальном зачете лидируют Россия (3 золота, 3 серебра, 1 бронза), Италия (3, 2, 2) и Франция (3, 1, 1). Беларусь (0, 0, 1) делит девятое место с Казахстаном и Швецией.