1 марта состоится конференция известного украинского нападающего Игоря Беланова, обладателя Золотого мяча-86, в рамках которой он ответит на лучшие вопросы пользователей украинской и белорусской Tribuna.com, а также Sports.ru.

Задавайте ваши вопросы знаменитому бомбардиру в комментариях к этой новости или в посте на украинской Tribuna.com . Самые интересные из них будут заданы Беланову.

Автор лучшего вопроса, который будет выбран самим Белановым, получит футболку киевского «Динамо» с автографом легенды.

Блог Игоря Беланова на украинской Tribuna.com