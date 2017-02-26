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Обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов ответит на вопросы пользователей Tribuna.com
27.02.2017 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
1 марта состоится конференция известного украинского нападающего Игоря Беланова, обладателя Золотого мяча-86, в рамках которой он ответит на лучшие вопросы пользователей украинской и белорусской Tribuna.com, а также Sports.ru.
Задавайте ваши вопросы знаменитому бомбардиру в комментариях к этой новости или в
Автор лучшего вопроса, который будет выбран самим Белановым, получит футболку киевского «Динамо» с автографом легенды.
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1 марта состоится конференция известного украинского нападающего Игоря Беланова, обладателя Золотого мяча-86, в рамках которой он ответит на лучшие вопросы...
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