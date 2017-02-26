﻿ Минское «Динамо» проиграло последние семь матчей в Кубке Гагарина с общим счетом 7-32. 21.by
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Минское «Динамо» проиграло последние семь матчей в Кубке Гагарина с общим счетом 7-32

27.02.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня минское «Динамо» проведет четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (счет в серии: 0-3).

Отметим, минчане проиграли последние 7 матчей в плей-офф КХЛ. В сезоне 2014/15 «зубры» выиграли первую игру у «Йокерита», однако затем уступили в четырех матчах подряд. В этих семи матчах «Динамо» забросило 7 шайб, при этом пропустило 32 раза.

В последних 12 играх в плей-офф «Динамо» одержало лишь 1 победу, разница заброшенных и пропущенных шайб – 11-43.

КХЛ. Минское «Динамо» показывает худший результат в плей-офф в истории

 
 
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