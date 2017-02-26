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Минское «Динамо» проиграло последние семь матчей в Кубке Гагарина с общим счетом 7-32
27.02.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня минское
Отметим, минчане проиграли последние 7 матчей в плей-офф
В последних 12 играх в плей-офф «Динамо» одержало лишь 1 победу, разница заброшенных и пропущенных шайб – 11-43.
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Сегодня минское «Динамо» проведет четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (счет в серии: 0-3).
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