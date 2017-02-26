﻿ Бруно Сориано: «Сказал судье матча с «Реалом»: «Я же не мог отрезать себе руку». Он ответил, что это пенальти». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бруно Сориано: «Сказал судье матча с «Реалом»: «Я же не мог отрезать себе руку». Он ответил, что это пенальти»

27.02.2017 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Вильярреала» Бруно Сориано после поражения от «Реала» (2:3) прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового при счете 2:1, когда мяч после удара игрока мадридцев Тони Крооса и рикошета попал в руку хавбека «желтой субмарины».

«На видеоповторе четко видно, что я ничего не мог поделать в этом эпизоде. Я сказал судье: «Я же не мог отрезать себе руку».

Очевидно же, что пенальти не было. Однако арбитр ответил, что это явное нарушение», – сказал Сориано.

ФОТО

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Вильярреала» Бруно Сориано после поражения от «Реала» (2:3) прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового при счете 2:1, когда мяч после удара...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Зинедин Зидан: «Выход Иско и Мораты на замену перевернул игру с «Вильярреалом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика