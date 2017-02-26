Медали Олимпийских игр советской гимнастки Ольги Корбут проданы в результате онлайн-торгов за общую сумму $230 тыс.

Торги прошли на американском аукционе Heritage Auctions в течение двух дней. Командная золотая медаль Олимпиады 1972 года в Мюнхене была продана за $66 тыс., золото этих же Игр в вольных упражнениях – за $52,8 тыс., серебро в упражнении на брусьях – за $24,6 тыс. Командное золото Игр 1976 года в Монреале стоило $57,6 тыс., серебро за упражнения на бревне – $24,6 тыс.

С учетом премии аукционного дома в размере 20% Корбут получит $183,3 тыс.

Также были проданы гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году ($3 тыс.), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением ($49).

Еще 26 лотов спортсменки остаются доступными для покупки.

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