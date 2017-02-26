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Товарищеские матчи. «Шахтер» сыграет с «Волеренгой», брестское «Динамо» против «Саннефьорда»
27.02.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Динамо Брест – Сандефьорд Норвегия
27 февраля, 18:00
Шахтер – Волеренга Норвегия
27 февраля, 18:00
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Товарищеские матчи Динамо Брест – Саннефьорд Норвегия 27 февраля, 18:00 Шахтер – Волеренга Норвегия 27 февраля, 18:00.
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