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Товарищеские матчи. «Шахтер» сыграет с «Волеренгой», брестское «Динамо» против «Саннефьорда»

27.02.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Динамо Брест – Сандефьорд Норвегия

27 февраля, 18:00

Шахтер – Волеренга Норвегия

27 февраля, 18:00

 
Теги: Брест
 
 
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Товарищеские матчи Динамо Брест – Саннефьорд Норвегия 27 февраля, 18:00 Шахтер – Волеренга Норвегия 27 февраля, 18:00.

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