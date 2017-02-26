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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» принимают ВЭФ

27.02.2017 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi-Мiнск» дома сыграют с латвийским ВЭФом.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – ВЭФ
Дата проведения
27 февраля, 19.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 16-2, Зенит – 15-3, Химки – 14-3, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 11-2, Енисей – 8-10, ВЭФ – 7-8, Астана – 8-10, Нижний Новгород – 6-12, Автодор – 5-12, Цмокi-Мiнск – 4-12, Калев – 4-13, Парма – 0-15.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi-Мiнск» дома сыграют с латвийским ВЭФом.

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