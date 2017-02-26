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Президент УЕФА: «Иммиграционная политика Трампа не поможет США получить ЧМ-2026»

27.02.2017 12:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение о том, что иммиграционная политика президента США Дональда Трампа может помешать стране получить право на проведение ЧМ-2026.

«Заявки будут оценивать и с этой стороны, что, я уверен, не поможет США.

Если игроки не могут приехать на турнир из-за политических или популистских решений, чемпионат мира не может проводиться в этой стране.

Это относится и к США, и ко всем странам, которые хотели бы провести мировое первенство.

То же самое, конечно, касается болельщиков, журналистов. Это же чемпионат мира – все должны иметь возможность принять в нем участие вне зависимости от национальности», – сказал Чеферин.

В январе Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

ЧМ-2026 года станет первым турниром, на котором сыграют 48 стран. На проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией.

 

 
 
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение о том, что иммиграционная политика президента США Дональда Трампа может помешать стране получить право на...

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