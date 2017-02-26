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Мараховский, Беликов, Земко, Лисица, Лепский, Шкурко и Штыгель подписали контракты с «Нафтаном»
27.02.2017 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Виталий Мараховский, хавбеки Иван Беликов, Евгений Земко, Игорь Лисица, Максим Лепский, Ярослав Шкурко и Андрей Штыгель.
Кроме того, соглашение с клубом продлил полузащитник Алексей Сучков.
Защитника Андрея Марковича «Нафтан» собирается арендовать у львовских «Карпат» (Украина, Д1).
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Защитник Виталий Мараховский, хавбеки Иван Беликов, Евгений Земко, Игорь Лисица, Максим Лепский, Ярослав Шкурко и Андрей Штыгель.
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