﻿ Мараховский, Беликов, Земко, Лисица, Лепский, Шкурко и Штыгель подписали контракты с «Нафтаном». 21.by
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Мараховский, Беликов, Земко, Лисица, Лепский, Шкурко и Штыгель подписали контракты с «Нафтаном»

27.02.2017 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Виталий Мараховский, хавбеки Иван Беликов, Евгений Земко, Игорь Лисица, Максим Лепский, Ярослав Шкурко и Андрей Штыгель.

Кроме того, соглашение с клубом продлил полузащитник Алексей Сучков.

Защитника Андрея Марковича «Нафтан» собирается арендовать у львовских «Карпат» (Украина, Д1).

 
 
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Защитник Виталий Мараховский, хавбеки Иван Беликов, Евгений Земко, Игорь Лисица, Максим Лепский, Ярослав Шкурко и Андрей Штыгель.

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