﻿ Крэйг Вудкрофт: «Сегодня мы докажем, что гордимся возможностью представлять клуб, город и болельщиков». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Крэйг Вудкрофт: «Сегодня мы докажем, что гордимся возможностью представлять клуб, город и болельщиков»

27.02.2017 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от четвертого матча серии против «Локомотива».

– В первую очередь для нашей команды будет важно выйти на лед с желанием бороться до конца.  Нельзя забывать о нашем игровом плане. Если мы будем придерживаться задания на игру, то у нас все будет в порядке.

Конечно, сегодня как никогда для нас будет важна поддержка наших болельщиков. Они отлично поддерживали нас на протяжении всего сезона, а сегодня это поддержка для нас будет особенно важна. Не важно, какой счет на табло, у нас есть шансы на победу до тех пор, пока за нашими спинами есть поддержка болельщиков. Надеюсь, что сегодня болельщики будут нас поддерживать так же, как и в первом матче. Сегодня мы будем готовы откликнуться на их поддержку как команда. Мы докажем, что гордимся возможностью представлять клуб, город и болельщиков, – сказал Вудкрофт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от четвертого матча серии против «Локомотива».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Президент УЕФА: «Иммиграционная политика Трампа не поможет США получить ЧМ-2026»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика