Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от четвертого матча серии против «Локомотива».

– В первую очередь для нашей команды будет важно выйти на лед с желанием бороться до конца. Нельзя забывать о нашем игровом плане. Если мы будем придерживаться задания на игру, то у нас все будет в порядке.

Конечно, сегодня как никогда для нас будет важна поддержка наших болельщиков. Они отлично поддерживали нас на протяжении всего сезона, а сегодня это поддержка для нас будет особенно важна. Не важно, какой счет на табло, у нас есть шансы на победу до тех пор, пока за нашими спинами есть поддержка болельщиков. Надеюсь, что сегодня болельщики будут нас поддерживать так же, как и в первом матче. Сегодня мы будем готовы откликнуться на их поддержку как команда. Мы докажем, что гордимся возможностью представлять клуб, город и болельщиков, – сказал Вудкрофт.