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Белорусские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на юниорском ЧМ

27.02.2017 14:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусские биатлонисты Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко и Дмитрий Лазовский стали бронзовыми призерами в эстафетной гонке на юниорском Чемпионате мира в Словакии, сообщает Sputnik.

Юношеская (U19) эстафета прошла в понедельник в словацком Осрблье. Золото досталось норвежской команде — 55 минут 5,4 секунды (6 промахов). Вторыми стали россияне (+54,2 секунды; 11). Белорусы замкнули тройку сильнейших (+ 1 минута 41,6 секунды; 8).

Напомним, накануне белорус Антон Смольский стал бронзовым призером юниорского ЧМ в гонке преследования.  

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусские биатлонисты Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко и Дмитрий Лазовский стали бронзовыми призерами в эстафетной гонке на юниорском...

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