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Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Беларусь выиграла бронзу в эстафете
27.02.2017 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира среди юниоров прошла эстафета у юношей. Победу одержала команда Норвегии, белорусы завоевали бронзу.
Чемпионат мира среди юниоров
Осрбли, Словакия
Юноши
Эстафета
1. Норвегия – 55.05,4 (0+6)
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Сегодня на чемпионате мира среди юниоров прошла эстафета у юношей.
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