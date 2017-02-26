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Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Беларусь выиграла бронзу в эстафете

27.02.2017 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира среди юниоров прошла эстафета у юношей. Победу одержала команда Норвегии, белорусы завоевали бронзу.

Чемпионат мира среди юниоров

Осрбли, Словакия

Юноши

Эстафета

1. Норвегия – 55.05,4 (0+6)
2. Россия – 54,2 (2+9)
3. Беларусь (Кирилл Тюрин, Илью Авсеенко, Дмитрий Лазовский) – 1.41,6 (0+8)
4. Италия – 2.09,3 (1+5)
5. Швейцария – 2.24,5 (0+9)
6. Финляндия – 3.28,2 (0+9)

 
 
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Сегодня на чемпионате мира среди юниоров прошла эстафета у юношей.

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