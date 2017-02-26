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Результат матча, в котором было забито 20 автоголов, аннулирован; назначена переигровка
27.02.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) провел заседание, на котором была рассмотрена ситуация с матчем чемпионата России «Водник» – «Байкал-Энергия».
Напомним, что все мячи в ходе этой встречи хоккеисты забросили в собственные ворота.
По итогам заседания комитета было принято решение аннулировать результат поединка. Матч будет переигран 3 марта в 13.00 на нейтральной площадке.
Завтра состоится расширенное заседание контрольно-дисциплинарного комитета с участием представителей обеих команд.
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Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) провел заседание, на котором была рассмотрена ситуация с матчем чемпионата...
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