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Результат матча, в котором было забито 20 автоголов, аннулирован; назначена переигровка

27.02.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) провел заседание, на котором была рассмотрена ситуация с матчем чемпионата России «Водник» – «Байкал-Энергия».

Напомним, что все мячи в ходе этой встречи хоккеисты забросили в собственные ворота.

По итогам заседания комитета было принято решение аннулировать результат поединка. Матч будет переигран 3 марта в 13.00 на нейтральной площадке.

Завтра состоится расширенное заседание  контрольно-дисциплинарного комитета с участием представителей обеих команд.

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Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) провел заседание, на котором была рассмотрена ситуация с матчем чемпионата...

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