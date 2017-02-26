22-летний защитник Кирилл Костин сегодня присоединился к «Ислочи».

Футболист является воспитанником российского клуба, выступал за «Зенит-2» во втором российском дивизионе и ФНЛ, где в общей сложности провел 75 матчей и забил 5 мячей. Игрок также успел поиграть за рубежом. В сезоне 2015/2016 Костин выступал за португальскую «Лейрию». Вызывался в юношескую и молодежную сборные России.

Тренерский штаб «Ислочи» планирует посмотреть на игрока в ближайших спаррингах с «Белшиной» и «Локомотивом».