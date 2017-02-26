Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Беларуси и санкции в отношении четырех чиновников, которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов.

В черном списке Евросоюза остались Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел и экс-председатель ФХРБ), Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента), Юрий Сиваков (в период исчезновения политиков занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД).

Санкции продлены до 27 февраля 2018 года, из оружейного эмбарго Евросоюз решил исключить поставки в Беларусь оборудования для биатлона, которые, однако, будут подлежать «предварительной авторизации со стороны уполномоченных национальных органов власти в каждом отдельном случае».

Напомним, почти все санкции ЕС с Беларуси были сняты год назад — из черного списка исключили 170 человек и 10 компаний. В силе тогда осталось эмбарго на поставку оружия, введенное в 2011 году, и персональные санкции против Наумова, Шеймана, Сивакова и Павличенко, которые были введены в 2004 году.