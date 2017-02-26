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Джоэл Фамейе: «В этом сезоне буду усердно работать, чтобы стать лучшим бомбардиром не только «Динамо», но и всего чемпионата»
27.02.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе поделился мнением о предсезонной подготовке клуба.
– Как ты оценишь готовность команды к сезону?
– Команда практически готова. Ребята стараются проявить себя на тренировках и в матчах. Все профессионально относятся к делу, знают свои обязанности. Не нужно ждать, чтобы кто-то сказал тебе, что нужно делать. Понимание между игроками на хорошем уровне.
– На данный момент ты являешься лучшим бомбардиром команды в межсезонье. Доволен этим фактом?
– Не все так плохо, но и не так хорошо, как я ожидал. Лучшее, что я могу делать – это забивать голы, чтобы команда побеждала и становилась лучше.
– Твои личные планы и задачи на сезон? Цель стать лучшим бомбардиром чемпионата никуда не исчезла?
– Как и любой игрок, я хочу закончить чемпионат в лидерах по забитым голам. Это то, к чему я стремлюсь. Такая цель стояла и в прошлом году, но не получилось ее реализовать. В этом сезоне буду усердно работать для того, чтобы стать лучшим бомбардиром не только «Динамо-Брест», но и всего чемпионата. И для того, чтобы помочь команде выигрывать титулы, – заявил Фамейе.
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Джоэл Фамейе: «В этом сезоне буду усердно работать, чтобы стать лучшим бомбардиром не только «Динамо», но и всего чемпионата»
Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе поделился мнением о предсезонной подготовке клуба.
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