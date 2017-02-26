|
«Динамо» Минск – «Локомотив». Палушай и Петтерссон пропускают матч
27.02.2017 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы четвертого матча между минским «Динамо» и «Локомотивом» (0-3 в серии).
«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни – Коробов, Клинкхаммер (А) – Эллисон – Костицын (А); Хенкель – Шинкевич, Гаврус – Ковыршин – Павлович (К); Готовец – Лисовец, Китаров – Кулаков – Степанов; Дрозд – Стась – Матерухин; Карабань.
«Локомотив»: Мурыгин (Судницын); Кронвалл (К) – Накладал, Тальбо (А) – Контиола – Козун; Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков; Рафиков – Пашнин (А), Мосалев – Локтионов – Кадейкин; Коледов – Д. Осипов, Лугин – Апальков – Аверин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны стартовые составы четвертого матча между минским «Динамо» и «Локомотивом» (0-3 в серии).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии