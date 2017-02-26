Определилось время начала и место проведения международного товарищеского матча с участием национальных сборных Швейцарии и Беларуси.

Как сообщалось ранее, в первый день лета наша сборная сыграет в Невшателе.

Матч пройдет 1 июня на стадионе «Де ля Маладьер», а стартовый свисток арбитра прозвучит в 21.45 по местному и, соответственно, в 20.45 по белорусскому времени.

Арена, открытая в 2007 году, вмещает 12 500 зрителей и является домашним стадионом футбольного клуба «Ксамакс».