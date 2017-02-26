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Швейцария – Беларусь. Матч состоится 1 июня и начнется в 20.45 по белорусскому времени

27.02.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Определилось время начала и место проведения международного товарищеского матча с участием национальных сборных Швейцарии и Беларуси.

Как сообщалось ранее, в первый день лета наша сборная сыграет в Невшателе.

Матч пройдет 1 июня на стадионе «Де ля Маладьер», а стартовый свисток арбитра прозвучит в 21.45 по местному и, соответственно, в 20.45 по белорусскому времени.

Арена, открытая в 2007 году, вмещает 12 500 зрителей и является домашним стадионом футбольного клуба «Ксамакс».

 
 
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Определилось время начала и место проведения международного товарищеского матча с участием национальных сборных Швейцарии и Беларуси.

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