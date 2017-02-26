Нападающий Максим Слюсар покинул расположение «Славии». Как сообщает официальный сайт клуба, Федерация футбола Украины дисквалифицировала футболиста на полгода. Слюсар собирается подать апелляцию на это решение.

Перед агентом Иссы Ндоя поставлен ультиматум, что если его подопечный не появится в расположении команды до 2 марта, то на Иссу клуб рассчитывать не будет.

Кроме того, грузинский защитник Отар Джавашвили (1993 г.р.) продолжает находится на просмотре в «Славии».