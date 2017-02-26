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Слюсар покинул расположение «Славии», перед агентом Ндоя поставлен ультиматут о сроке прибытия игрока в команду
27.02.2017 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Максим Слюсар покинул расположение «Славии». Как сообщает официальный сайт клуба, Федерация футбола Украины дисквалифицировала футболиста на полгода. Слюсар собирается подать апелляцию на это решение.
Перед агентом Иссы Ндоя поставлен ультиматум, что если его подопечный не появится в расположении команды до 2 марта, то на Иссу клуб рассчитывать не будет.
Кроме того, грузинский защитник Отар Джавашвили (1993 г.р.) продолжает находится на просмотре в «Славии».
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Слюсар покинул расположение «Славии», перед агентом Ндоя поставлен ультиматут о сроке прибытия игрока в команду
Нападающий Максим Слюсар покинул расположение «Славии».
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