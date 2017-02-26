Предполагаемый бюджет мозырской «Славии» в сезоне 2017 года — 1 миллион долларов.

Отметим, что он еще окончательно не сформирован, не со всеми спонсорами заключены договора.

Отметим, что в прошлом сезоне бюджет «Славии» составил 740 тысяч долларов.