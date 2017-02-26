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Бюджет «Славии» в новом сезоне окажется на уровне 1 миллиона долларов

27.02.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Предполагаемый бюджет мозырской «Славии» в сезоне 2017 года — 1 миллион долларов.

Отметим, что он еще окончательно не сформирован, не со всеми спонсорами заключены договора.

Отметим, что в прошлом сезоне бюджет «Славии» составил 740 тысяч долларов.

 
 
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Предполагаемый бюджет мозырской «Славии» в сезоне 2017 года — 1 миллион долларов.

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