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Кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси Бородюк возглавил национальную команду Казахстана

27.02.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси Александр Бородюк возглавил национальную команду Казахстана.

Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на три года.

Напомним, ранее Бородюк был ассистентом главного тренера сборной России, возглавлял московское «Торпедо» и «Кайрат».

Отметим, что одним из основных кандидатов на вакантную должность является главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко.

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Кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси Александр Бородюк возглавил национальную команду Казахстана.

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