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Кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси Бородюк возглавил национальную команду Казахстана
27.02.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси Александр Бородюк возглавил национальную команду Казахстана.
Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на три года.
Напомним, ранее Бородюк был ассистентом главного тренера сборной России, возглавлял московское «Торпедо» и «Кайрат».
Отметим, что одним из основных кандидатов на вакантную должность
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Кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси Бородюк возглавил национальную команду Казахстана
Кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси Александр Бородюк возглавил национальную команду Казахстана.
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