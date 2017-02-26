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«Динамо» Минск – «Локомотив». На матче зафиксирован аншлаг
27.02.2017 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матче Кубка Гагарина «Динамо» Минск – «Локомотив» зафиксирован аншлаг.
За поединком, в котором «зубры» обыгрывают ярославскую команду наблюдают 15086 зрителей, что является максимальной вместимостью «Минск-Арены».
Добавим, что на прошлом матче арена также была заполнена до отказа.
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На матче Кубка Гагарина «Динамо» Минск – «Локомотив» зафиксирован аншлаг.
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