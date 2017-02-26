На матче Кубка Гагарина «Динамо» Минск – «Локомотив» зафиксирован аншлаг.

За поединком, в котором «зубры» обыгрывают ярославскую команду наблюдают 15086 зрителей, что является максимальной вместимостью «Минск-Арены».

Добавим, что на прошлом матче арена также была заполнена до отказа.