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«Динамо» Минск – «Локомотив». На матче зафиксирован аншлаг

27.02.2017 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На матче Кубка Гагарина «Динамо» Минск – «Локомотив» зафиксирован аншлаг.

За поединком, в котором «зубры» обыгрывают ярославскую команду наблюдают 15086 зрителей, что является максимальной вместимостью «Минск-Арены».

Добавим, что на прошлом матче арена также была заполнена до отказа.

 
Теги: Минск
 
 
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На матче Кубка Гагарина «Динамо» Минск – «Локомотив» зафиксирован аншлаг.

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