Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович подвел итог матча с «Локомотивом» (4:2, 1-3 в серии).

– Выходили сегодня как на последний бой. Перед своими болельщиками не могли сыграть плохо. Очень рады, что выиграли сегодня.

У меня проблем с характером нет. Рад, что ребята покопались в себе и нашли необходимые силы перед сегодняшней игрой.

В Ярославль нужно взять уверенность, которую приобрели после сегодняшней победы. И наглость с настырностью, чтобы понимали, что мы – сплоченный коллектив и нас никто не выиграет, – сообщил Павлович.