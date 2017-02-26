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Александр Павлович: «Выходили сегодня как на последний бой. Перед своими болельщиками не могли сыграть плохо»
27.02.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович подвел итог матча с «Локомотивом» (4:2, 1-3 в серии).
– Выходили сегодня как на последний бой. Перед своими болельщиками не могли сыграть плохо. Очень рады, что выиграли сегодня.
У меня проблем с характером нет. Рад, что ребята покопались в себе и нашли необходимые силы перед сегодняшней игрой.
В Ярославль нужно взять уверенность, которую приобрели после сегодняшней победы. И наглость с настырностью, чтобы понимали, что мы – сплоченный коллектив и нас никто не выиграет, – сообщил Павлович.
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Александр Павлович: «Выходили сегодня как на последний бой. Перед своими болельщиками не могли сыграть плохо»
Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович подвел итог матча с «Локомотивом» (4:2, 1-3 в серии).
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