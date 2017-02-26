Экс-форвард минского «Динамо» Алексей Калюжный перед четвертым матчем против «Локомотива» оценил белорусскую команду.

«Пока у Скривенса не все получается. Ожидания были выше, но тут стоит посмотреть на сезон. Весь сезон «Динамо» рассчитывало на Скривенса и весь сезон он оправдывал ожидания, что позволяло команде атаковать большими силами.

Сейчас этого нет. Тот же Накладал. Защитник, а уже забросил три шайбы. Одну из них с пятака. То есть «Локомотив» оголяет тылы и теоретически позволяет контратаковать. Но этих контратак нет. Когда наши защитники подключаются к атаке, почти всегда получаем ответку. «Локомотив» сейчас более сбалансированная команда.

Что касается легионеров, то Эллисон сейчас немного растерян. Граньяни вообще растворился. Я его не замечаю. Весь сезон были споры, насколько Бэйлен нужен команде. Плей-офф показывает, что Бэйлен сильнее. Палушай и Петтерссон… Фредрик очень интересный игрок. Обладает мастерством, но за ним есть история, которую рассказал Скудра. А как играет Палушай, не очень понимаю», – сказал Калюжный.