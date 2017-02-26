Белорусский нападающий Алексей Калюжный оценил уровень экстралиги.

«Вчера после игры «Юности» позвонил Диме Мильчакову, чтобы узнать как он себя чувствует. Он ответил, что его заменили по ходу игры. Может, из-за того, что пропустил на тот момент единственную шайбу. Но сам счет 10:2 в плей-офф просто убивает. С этим надо что-то делать. Согласен с тем, как высказался на эту тему Михаил Захаров», – сказал Калюжный.

Михаил Захаров: «Скажи мне кто-нибудь года четыре назад, что мы выиграем в первом раунде плей-офф со счетом 10:2, я бы рассмеялся»