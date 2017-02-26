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Алексей Калюжный: «Счет 10:2 в плей-офф экстралиги просто убивает. С этим надо что-то делать»
27.02.2017 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Алексей Калюжный оценил уровень экстралиги.
«Вчера после игры «Юности» позвонил Диме Мильчакову, чтобы узнать как он себя чувствует. Он ответил, что его заменили по ходу игры. Может, из-за того, что пропустил на тот момент единственную шайбу. Но сам счет 10:2 в плей-офф просто убивает. С этим надо что-то делать. Согласен с тем, как высказался на эту тему Михаил Захаров», – сказал Калюжный.
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Белорусский нападающий Алексей Калюжный оценил уровень экстралиги.
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