Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт объяснил, за счет чего удалось победить «Локомотив» (4:2, 1-3 в серии).

- Игроки говорили «Для победы нужно просто выполнять установку тренера». Меняли ли вы что-либо в настройках игры?

– Что касается нашей системы, хотел бы вернуться на некоторое время назад и затронуть слова русского, возможно, журналиста о том, что, мол, команда Алексея Кудашова разгадала нашу систему. На самом деле, это не совсем так. Наша система многофункциональна и в ней есть ключ к обороне любого соперника. Да, там есть некоторые моменты, мы можем поменять настройки.

Мы как тренеры сделали некоторые изменения в этой системе, поменяли настройки под «Локомотив» и у нас получилось победить. Но во многом эта победа произошла благодаря команде, благодаря тому, как игроки исполняли все это на льду. Если у тебя есть система, а ты не можешь играть по ней и не можешь исполнить те моменты, о которых мы говорим, то у тебя нет шансов. Сегодня ребята сражались на льду, показали свой характер, действовали по системе и благодаря этому победили.

- В третьем матче серии Эллисон нанес лишь один бросок, сегодня вообще ни одного. Это большая проблема?

– Да, конечно, мы хотели бы, чтобы Мэтт создавал голевые моменты, но сегодня была тяжелая напряженная игра и у Мэтта были другие задачи, которые не позволяли ему бросать так много, как в предыдущих матчах. Но в этом есть наша сила – бросать по воротам и создавать голевые моменты могут не только лидеры. У нас есть много ребят, которые очень постарались, чтобы принести победу команде. Каждый игрок привносит что-то свое, для того, чтобы мы добивались побед.

- Согласны ли вы с тем, что мы все еще позволяем сопернику создавать очень много моментов у своих ворот?

– «Локомотив» – сильная команда, у которой есть много хороших исполнителей. Но сегодня они были на краю пропасти. И единственным выходом для них было наносить много бросков. Наши защитники хорошо играли. Отмечу также Скривенса, который сделал немало сейвов. Нашей команде удалось создать свои моменты и реализовать их сегодня.

- Граборенко, Петтерссон или Палушай могут восстановиться к Ярославлю?

– Они восстановятся со дня на день. Скрестите пальцы, чтобы один из них, двое или все трое были готовы к тому, чтобы попасть в состав на следующий матч.

- А сейчас не действует правило, согласно которому победный состав не меняют?

– Плей-офф – это настоящая война. И ты должен принимать решения по составу базируясь на состоянии игроков и особенностях соперника. Конечно, хочется, чтобы в составе были только самые здоровые и подготовленные игроки.

Да, победный состав не меняют, но в плей-офф все-таки хочется включить максимальные кадры, чтобы показать зрителям максимум, на что мы способны. Мы посмотрим на состояние игроков и примем наилучшее решение для команды, которое, возможно, позволит нам победить.

- Вы говорили, что вам нравится быть под давлением. Можно ли сказать, что при счете 0:3 вы были под максимальным давлением за время работы в «Динамо»?

– Нет. Ты должен пропускать все лишнее мимо себя и концентрироваться только на главном. В плей-офф ты должен показывать свой стабильный уровень от матча к матчу.

Что касается игроков, то мы все делаем то же самое. Мы в одно время приходим на работу, тренируемся и даже ходим в душ. Это помогает нам быть сфокусированным на вещах, которые действительно важны. Если ты не сможешь нейтрализовать это давление, будет тяжело сфокусироваться на самом важном. А прямо сейчас мы сфокусированы на нашей главной цели, – заявил Вудкрофт.