﻿ «Динамо» Минск – «Локомотив». Клинкхаммер, Эллисон, Костицын и Граньяни закончили матч с показателями полезности «-2». 21.by
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«Динамо» Минск – «Локомотив». Клинкхаммер, Эллисон, Костицын и Граньяни закончили матч с показателями полезности «-2»

27.02.2017 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертом матче первого раунда плей-офф минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:2, 1-3 в серии).

Отметим, что защитник Марк-Андре Граньяни и нападающие «зубров» Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и Сергей Костицын закончили поединок с показателями полезности «-2».

Добавим, что они – единственные хоккеисты белорусской команды с отрицательным показателем в этой игре.

Напомним, пятая встреча серии состоится 1 марта в Ярославле.

 
 
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В четвертом матче первого раунда плей-офф минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:2, 1-3 в серии).

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