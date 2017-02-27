В четвертом матче первого раунда плей-офф минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:2, 1-3 в серии).

Отметим, что защитник Марк-Андре Граньяни и нападающие «зубров» Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и Сергей Костицын закончили поединок с показателями полезности «-2».

Добавим, что они – единственные хоккеисты белорусской команды с отрицательным показателем в этой игре.

Напомним, пятая встреча серии состоится 1 марта в Ярославле.