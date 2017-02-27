В понедельник, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. На Востоке в матче второй и пятой команд конференции «Бостон» примет «Атланту». На Западе сойдутся борющиеся за попадание в восьмерку сильнейших «Сакраменто» и «Миннесота».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

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