НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» против «Атланты», «Сакраменто» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
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В понедельник, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. На Востоке в матче второй и пятой команд конференции «Бостон» примет «Атланту». На Западе сойдутся борющиеся за попадание в восьмерку сильнейших «Сакраменто» и «Миннесота».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
28 февраля, 03.00,
«Wells Fargo Center»
Филадельфия
(21 + 7 подборов + 7 передач),
Шарич (16),
Хендерсон (15 + 8 подборов),
Ковингтон (4),
Макконнелл (4 + 7 потерь) Окафор старт;
(15),
Холмс (10),
Родригес (10),
Стаускас (7),
Андерсон (6). Луваву-Кабарро
Голден Стэйт
(27 + 8 подборов),
Дюрэнт (21),
Томпсон (19 + 6 передач),
Карри (16),
Пачулия (14 + 11 передач + 5 перехватов) Грин старт;
(5),
Кларк (4),
Уэст (3),
Ливингстон (2 + 10 подборов),
Игудала (2),
Маккоу (2),
МакАду (2),
Луни (2). МакГи
Дата проведения
28 февраля, 03.00,
«Madison Square Garden»
Нью-Йорк
(24),
Энтони (16),
Роуз (16 + 5 перехватов),
Ли (12),
Томас (8 + 9 подборов) Эрнангомес старт;
(6),
Холидэй (5),
Бэйкер (4),
О’Куинн (0),
Вуячич (0),
Кузминскас (0). Ндур
Торонто
(37 + 8 подборов),
ДеРозан (15),
Ибака (10),
Валанчюнас (9),
Кэрролл (6) Джозеф старт;
(5),
Райт (3),
Пауэлл (3),
Паттерсон (2),
ВанВлит (2),
Такер (0),
Ногейра (0). Пелтль
Дата проведения
28 февраля, 03.00,
«Quicken Loans Arena»
Кливленд
(25 + 9 передач),
Ирвинг (24 + 10 подборов + 6 передач),
Джеймс (11),
Джефферсон (8 + 8 подборов),
Томпсон (3) Шамперт старт;
(14 + 7 подборов),
Уильямс (13),
Корвер (4). Фрай
Милуоки
(11),
Бизли (9 + 7 подборов + 8 передач),
Адетокумбо (8),
Снелл (6),
Мэйкер (4 + 6 передач) Деллаведова старт;
(20),
Брогдон (13),
Монро (10),
Хенсон (8),
Терри (3),
Вон (3). Телетович
Дата проведения
28 февраля, 03.30,
«TD Garden»
Бостон
(19 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь),
Томас (6),
Брэдли (6),
Краудер (6),
Хорфорд (5) Джонсон старт;
(16),
Смарт (15),
Браун (9),
Розир (7),
Жеребко (5),
Зеллер (2),
Мики (2),
Олиник (0). Янг
Атланта
(21),
Шредер (17 + 10 подборов),
Миллсэп (17 + 12 подборов),
Ховард (15),
Бэйзмор (12) Сефолоша старт;
(10),
Хардуэй (8 + 12 подборов),
Принс (7),
Ильясова (5),
Дилэйни (2),
Бембри (0),
Келли (0). Мускала
Дата проведения
28 февраля, 05.30,
«Toyota Center»
Хьюстон
(9),
Андерсон (7),
Харден (2),
Ариза (2),
Капела (0). Беверли
Индиана
(3),
Джордж (2),
Янг (0),
Тиг (0),
Майлз (0). Тернер
Дата проведения
28 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В понедельник, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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