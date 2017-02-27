﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» против «Атланты», «Сакраменто» встретится с «Миннесотой» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» против «Атланты», «Сакраменто» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

27.02.2017 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. На Востоке в матче второй и пятой команд конференции «Бостон» примет «Атланту». На Западе сойдутся борющиеся за попадание в восьмерку сильнейших «Сакраменто» и «Миннесота».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Голден Стэйт 108:119 (31:32, 25:27, 24:34, 28:26)
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Шарич (21 + 7 подборов + 7 передач), Хендерсон (16), Ковингтон (15 + 8 подборов), Макконнелл (4), Окафор (4 + 7 потерь)  старт; Холмс (15), Родригес (10), Стаускас (10), Андерсон (7), Луваву-Кабарро (6).
Голден Стэйт
Дюрэнт (27 + 8 подборов), Томпсон (21), Карри (19 + 6 передач), Пачулия (16), Грин (14 + 11 передач + 5 перехватов)  старт; Кларк (5), Уэст (4), Ливингстон (3), Игудала (2 + 10 подборов), Маккоу (2), МакАду (2), Луни (2), МакГи (2).

Нью-Йорк – Торонто 91:92 (25:21, 28:19, 14:23, 24:29)
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Энтони (24), Роуз (16), Ли (16 + 5 перехватов), Томас (12), Эрнангомес (8 + 9 подборов)  старт; Холидэй (6), Бэйкер (5), О’Куинн (4), Вуячич (0), Кузминскас (0), Ндур (0).
Торонто
ДеРозан (37 + 8 подборов), Ибака (15), Валанчюнас (10), Кэрролл (9), Джозеф (6)  старт; Райт (5), Пауэлл (3), Паттерсон (3), ВанВлит (2), Такер (2), Ногейра (0), Пелтль (0).

Кливленд – Милуоки 102:95 (27:25, 25:25, 25:23, 25:22)
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Ирвинг (25 + 9 передач), Джеймс (24 + 10 подборов + 6 передач), Джефферсон (11), Томпсон (8 + 8 подборов), Шамперт (3)  старт; Уильямс (14 + 7 подборов), Корвер (13), Фрай (4).
Милуоки
Бизли (11), Адетокумбо (9 + 7 подборов + 8 передач), Снелл (8), Мэйкер (6), Деллаведова (4 + 6 передач)  старт; Брогдон (20), Монро (13), Хенсон (10), Терри (8), Вон (3), Телетович (3).

Бостон – Атланта 98:114 (24:24, 23:27, 24:33, 27:30)
Дата проведения
28 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (19 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь), Брэдли (6), Краудер (6), Хорфорд (6), Джонсон (5)  старт; Смарт (16), Браун (15), Розир (9), Жеребко (7), Зеллер (5), Мики (2), Олиник (2), Янг (0).
Атланта
Шредер (21), Миллсэп (17 + 10 подборов), Ховард (17 + 12 подборов), Бэйзмор (15), Сефолоша (12)  старт; Хардуэй (10), Принс (8 + 12 подборов), Ильясова (7), Дилэйни (5), Бембри (2), Келли (0), Мускала (0).

Даллас – Майами 73:63 (3 четверть)
Дата проведения
28 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью
Майами
Драгич (17), Уайтсайд (13 + 12 подборов), Уэйтерс (9), Макгрудер (5), Бэббит (0).

Хьюстон – Индиана 26:20 (1 четверть)
Дата проведения
28 февраля, 05.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Хьюстон
Андерсон (9), Харден (7), Ариза (2), Капела (2), Беверли (0).
Индиана
Джордж (3), Янг (2), Тиг (0), Майлз (0), Тернер (0).

Сакраменто – Миннесота
Дата проведения
28 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В понедельник, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

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