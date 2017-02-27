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Александр Китаров: «Едем в Ярославль, чтобы потом вернуться на «Минск-Арену»
27.02.2017 23:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Александр Китаров оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (4:2, 0-3 в серии).
- Что изменили в игре?
– Ничего не меняли. Чуть больше внимания уделили деталям. Это принесло успех.
- Каким деталям?
– Вы хотите, чтобы мы в следующем матче проиграли?
- Нет. Просто, что не получалось в предыдущих играх?
– Первыми забросить не удавалось. Когда ведешь в счете, играть проще, развивать успех легче. Догонять и отыгрываться сложнее.
- После третьего матча Вудкрофт жестко высказался об игроках «Динамо». Это завело?
– Думаю, никому не было приятно это слушать. Но результат пришел – это самое главное.
- Почему команда так часто пропускает в большинстве?
– Наверное, очень хотим забить и желание перехлестывает.
- Что делали в воскресенье? Как разгружались?
– Готовились к игре. Разгрузимся, когда сезон закончится. Сейчас этим некогда заниматься. Настроение хорошее. Едем в Ярославль, чтобы потом вернуться на «Минск-Арену». Настраиваемся только на победу, – заявил Китаров.
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Форвард минского «Динамо» Александр Китаров оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (4:2, 0-3 в серии).
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