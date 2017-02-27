Форвард минского «Динамо» Александр Китаров оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (4:2, 0-3 в серии).

- Что изменили в игре?

– Ничего не меняли. Чуть больше внимания уделили деталям. Это принесло успех.

- Каким деталям?

– Вы хотите, чтобы мы в следующем матче проиграли?

- Нет. Просто, что не получалось в предыдущих играх?

– Первыми забросить не удавалось. Когда ведешь в счете, играть проще, развивать успех легче. Догонять и отыгрываться сложнее.

- После третьего матча Вудкрофт жестко высказался об игроках «Динамо». Это завело?

– Думаю, никому не было приятно это слушать. Но результат пришел – это самое главное.

- Почему команда так часто пропускает в большинстве?

– Наверное, очень хотим забить и желание перехлестывает.

- Что делали в воскресенье? Как разгружались?

– Готовились к игре. Разгрузимся, когда сезон закончится. Сейчас этим некогда заниматься. Настроение хорошее. Едем в Ярославль, чтобы потом вернуться на «Минск-Арену». Настраиваемся только на победу, – заявил Китаров.