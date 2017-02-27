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И.о. тренера «Лестера»: «Пока мы одержали только одну победу, но постараемся развить этот успех»
28.02.2017 01:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир рассказал о матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:1).
«На разминке я видел в глазах игроков желание бороться. Им нужно было ответить на критику. Команде удался отличный старт, мы великолепно играли в первые 10-15 минут.
Не знал, что нас ждет. Сказал Варди больше угрожать воротам соперника. Это всего один матч, но начало неплохое.
Варди показал отличную игру. Я просил футболистов перед матчем не забывать о том, кто они такие.
Хочу отдать должное болельщикам. Было небольшое беспокойство, как они отреагируют на последние новости, но они были шикарны.
Я никогда не ставил под сомнение профессионализм моих игроков. Я вижу их на тренировках, понятно, что им не понравилась критика, но она добавила им мотивации.
Они понимают, что также виноваты в последних результатах команды. Пока мы одержали только одну победу, но постараемся развить этот успех.
Посмотрим, что будет дальше. Еще слишком рано говорить о чем-то. Клуб сообщит мне, если будут какие-то изменения», – сказал Шекспир.
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир рассказал о матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:1).
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