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Сегодня состоится исполком АБФФ, на котором Румбутис будет утвержден в качестве главного тренера молодежной сборной Беларуси
28.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 28 февраля в 11:00, в Доме футбола пройдет заседание Исполнительного комитета АБФФ.
На повестке дня значится утверждение нового главного тренера молодежной сборной Беларуси. Им,
Отметим, что Румбутис входит в состав Исполкома АБФФ.
Также в повестку дня включено рассмотрение ходатайств футбольных клубов о неприменении к ним отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2017 года.
Отметим, что заседание будет закрытым для представителей СМИ.
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Сегодня состоится исполком АБФФ, на котором Румбутис будет утвержден в качестве главного тренера молодежной сборной Беларуси
Сегодня, 28 февраля в 11:00, в Доме футбола пройдет заседание Исполнительного комитета АБФФ.
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