Сегодня, 28 февраля в 11:00, в Доме футбола пройдет заседание Исполнительного комитета АБФФ.

На повестке дня значится утверждение нового главного тренера молодежной сборной Беларуси. Им, как и сообщалось ранее , станет Людас Румбутис.

Отметим, что Румбутис входит в состав Исполкома АБФФ.

Также в повестку дня включено рассмотрение ходатайств футбольных клубов о неприменении к ним отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2017 года.

Отметим, что заседание будет закрытым для представителей СМИ.