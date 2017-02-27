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Сегодня состоится исполком АБФФ, на котором Румбутис будет утвержден в качестве главного тренера молодежной сборной Беларуси

28.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 28 февраля в 11:00, в Доме футбола пройдет заседание Исполнительного комитета АБФФ.

На повестке дня значится утверждение нового главного тренера молодежной сборной Беларуси. Им, как и сообщалось ранее, станет Людас Румбутис.

Отметим, что Румбутис входит в состав Исполкома АБФФ.

Также в повестку дня включено рассмотрение ходатайств футбольных клубов о неприменении к ним отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2017 года.

Отметим, что заседание будет закрытым для представителей СМИ.

 
 
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Сегодня, 28 февраля в 11:00, в Доме футбола пройдет заседание Исполнительного комитета АБФФ.

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