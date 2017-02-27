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КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард» в гостях у «Адмирала», «Салават Юлаев» – «Ак Барс» и другие матчи
28.02.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут четвертые матчи.
КХЛ
Кубок Гагарина
Первый раунд
Четвертые матчи
Счет в серии: 1-2
Счет в серии: 0-3
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут четвертые матчи.
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