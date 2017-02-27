Белорусский комментатор Николай Ходасевич рассказал о нестабильном положении Олега Дулуба на посту главного тренера «Карпат».

«Много слухов о делах Олега Дулуба в «Карпатах». Не самых приятных для белорусского тренера. А тут и результата по-прежнему нет. Предположу, что два ближайших домашних матча с «Александрией» и «Волынью» могут стать ключевыми. Пожелаю удачи Олегу Анатольевичу!» – написал Ходасевич в статусах на Tribuna.com.

При Дулубе «Карпаты» одержали одну победу в девяти матчах