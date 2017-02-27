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Николай Ходасевич: «Много слухов о делах Олега Дулуба в «Карпатах». Не самых приятных для белорусского тренера»
28.02.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский комментатор Николай Ходасевич рассказал о нестабильном положении Олега Дулуба на посту главного тренера «Карпат».
«Много слухов о делах Олега Дулуба в «Карпатах». Не самых приятных для белорусского тренера. А тут и результата по-прежнему нет. Предположу, что два ближайших домашних матча с «Александрией» и «Волынью» могут стать ключевыми. Пожелаю удачи Олегу Анатольевичу!» – написал Ходасевич в статусах на Tribuna.com.
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Николай Ходасевич: «Много слухов о делах Олега Дулуба в «Карпатах». Не самых приятных для белорусского тренера»
Белорусский комментатор Николай Ходасевич рассказал о нестабильном положении Олега Дулуба на посту главного тренера «Карпат».
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