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Пресс-секретарь АБФФ: «На предстоящем Исполкоме Румбутис не будет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной»
28.02.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник заявил, что член Исполкома АБФФ Людас Румбутис не сможет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной.
– В ситуациях когда происходит столкновение интересов члены Исполкома воздерживаются от голосования. Поэтому в ходе предстоящего заседания Людас Ионович не будет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной, – сказал Алейник в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем.
Напомним, Людас Румбутис является вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси U-21. Решение по назначению специалиста будут принимать члены Исполкома АБФФ, в который входит сам Румбутис.
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Пресс-секретарь АБФФ: «На предстоящем Исполкоме Румбутис не будет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной»
Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник заявил, что член Исполкома АБФФ Людас Румбутис не сможет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной...
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