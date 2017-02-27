﻿ Пресс-секретарь АБФФ: «На предстоящем Исполкоме Румбутис не будет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пресс-секретарь АБФФ: «На предстоящем Исполкоме Румбутис не будет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной»

28.02.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник заявил, что член Исполкома АБФФ Людас Румбутис не сможет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной.

– В ситуациях когда происходит столкновение интересов члены Исполкома воздерживаются от голосования. Поэтому в ходе предстоящего заседания Людас Ионович не будет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной, – сказал Алейник в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем.

Напомним, Людас Румбутис является вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси U-21. Решение по назначению специалиста будут принимать члены Исполкома АБФФ, в который входит сам Румбутис.

Сегодня состоится исполком АБФФ, на котором Румбутис будет утвержден в качестве главного тренера молодежной сборной Беларуси

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник заявил, что член Исполкома АБФФ Людас Румбутис не сможет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Много слухов о делах Олега Дулуба в «Карпатах». Не самых приятных для белорусского тренера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика