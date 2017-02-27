Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник заявил, что член Исполкома АБФФ Людас Румбутис не сможет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной.

– В ситуациях когда происходит столкновение интересов члены Исполкома воздерживаются от голосования. Поэтому в ходе предстоящего заседания Людас Ионович не будет голосовать по вопросу назначения главного тренера молодежной сборной, – сказал Алейник в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем.

Напомним, Людас Румбутис является вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси U-21. Решение по назначению специалиста будут принимать члены Исполкома АБФФ, в который входит сам Румбутис.

Сегодня состоится исполком АБФФ, на котором Румбутис будет утвержден в качестве главного тренера молодежной сборной Беларуси