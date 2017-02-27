﻿ «Милсами» не стал заключать контракт с голкипером БАТЭ Сороко. 21.by
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«Милсами» не стал заключать контракт с голкипером БАТЭ Сороко

28.02.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает источник, голкипер БАТЭ Артем Сороко, вероятнее всего, в ближайшее время сменит команду.

Руководство «Милсами» решило не заключать контракт с прошедшим просмотр в клубе футболистом. При этом сообщается, что вратарь оставил хорошее впечатление у тренерского штаба «Милсами».

В минувшем сезоне 24-летний голкипер провел семь матчей в составе БАТЭ, в которых пропустил пять мячей. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

 
 
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Как сообщает источник, голкипер БАТЭ Артем Сороко, вероятнее всего, в ближайшее время сменит команду.

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