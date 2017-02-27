Как сообщает источник, голкипер БАТЭ Артем Сороко, вероятнее всего, в ближайшее время сменит команду.

Руководство «Милсами» решило не заключать контракт с прошедшим просмотр в клубе футболистом. При этом сообщается, что вратарь оставил хорошее впечатление у тренерского штаба «Милсами».

В минувшем сезоне 24-летний голкипер провел семь матчей в составе БАТЭ, в которых пропустил пять мячей. Подробную статистику игрока смотрите здесь .