В ночь на 28 февраля скончался знаменитый советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион, участник Суперсерий 1972 и 1974 годов, член Наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров.

Петров выступал за «Крылья Советов» (1965-967), ЦСКА (1967-1981) и СКА (1981-1983).

В составе ЦСКА он стал одиннадцатикратным чемпион СССР (1968, 1970-73, 1975, 1977-81), пятикратным обладателем Кубка СССР (1968, 1969, 1973, 1977, 1979).

Трижды становился лучшим снайпером чемпионатов страны (1970, 1973, 1979), четырежды – лучшим бомбардиром чемпионатов страны по системе «гол+пас» (1973, 1975, 1978, 1979).

Всего в чемпионатах СССР Петров провел 553 игры, забросил 370 шайб. В Кубке СССР – 15 шайб.

Со сборной СССР Петров выиграл девять чемпионатов мира (1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981), стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976). На чемпионатах мира и Европы и Олимпийских играх всего провел 118 матчей, забросил 84 гола.

Петров был президентом Федерации хоккея России (С 22 мая 1992 года по 8 апреля 1994 года), генеральным менеджером «Спартака», ЦСКА, СКА.

В 2006 году Петров был введен в Зал славы ИИХФ.