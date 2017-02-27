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Товарищеские матчи. «Минск» сыграет с двумя командами за день и другие матчи
28.02.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Минск – Ордабасы Казахстан
28 февраля, 11:00
Гомель – Торпедо Россия
28 февраля, 12:00
Торпедо-БелАЗ – Гелиос Украина
28 февраля, 17:00
Минск – Нефтехимик Россия
28 февраля, 17:00
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Товарищеские матчи Минск – Ордабасы Казахстан 28 февраля, 11:00 Гомель – Торпедо Россия 28 февраля, 12:00 Торпедо-БелАЗ – Гелиос Украина 28 февраля, 17:00 Минск – Нефтехимик...
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