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Товарищеские матчи. «Минск» сыграет с двумя командами за день и другие матчи

28.02.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Минск – Ордабасы Казахстан

28 февраля, 11:00

Гомель – Торпедо Россия

28 февраля, 12:00

Торпедо-БелАЗ – Гелиос Украина

28 февраля, 17:00

Минск – Нефтехимик Россия

28 февраля, 17:00

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Товарищеские матчи Минск – Ордабасы Казахстан 28 февраля, 11:00 Гомель – Торпедо Россия 28 февраля, 12:00 Торпедо-БелАЗ – Гелиос Украина 28 февраля, 17:00 Минск – Нефтехимик...

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