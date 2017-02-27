На прошедшем заседании Исполкома АБФФ был рассмотрен вопрос о назначении главного тренера сборной Беларуси U-21. В его рамках председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о кандидатах на данную должность и ходе переговоров.

На утверждение Исполнительного комитета была вынесена кандидатура Людаса Румбутиса, который рассказал о своем видении работы с командой.

Сообщается, что Румбутис получил поддержку членов Исполкома АБФФ.