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Исполком АБФФ поддержал кандидатуру Румбутиса на пост главного тренера сборной Беларуси
28.02.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На прошедшем заседании Исполкома АБФФ был рассмотрен вопрос о назначении главного тренера сборной Беларуси U-21. В его рамках председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о кандидатах на данную должность и ходе переговоров.
На утверждение Исполнительного комитета была вынесена кандидатура Людаса Румбутиса, который рассказал о своем видении работы с командой.
Сообщается, что Румбутис получил поддержку членов Исполкома АБФФ.
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На прошедшем заседании Исполкома АБФФ был рассмотрен вопрос о назначении главного тренера сборной Беларуси U-21.
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