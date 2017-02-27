﻿ Исполком АБФФ поддержал кандидатуру Румбутиса на пост главного тренера сборной Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Исполком АБФФ поддержал кандидатуру Румбутиса на пост главного тренера сборной Беларуси

28.02.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На прошедшем заседании Исполкома АБФФ был рассмотрен вопрос о назначении главного тренера сборной Беларуси U-21. В его рамках председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о кандидатах на данную должность и ходе переговоров.

На утверждение Исполнительного комитета была вынесена кандидатура Людаса Румбутиса, который рассказал о своем видении работы с командой.

Сообщается, что Румбутис получил поддержку членов Исполкома АБФФ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедшем заседании Исполкома АБФФ был рассмотрен вопрос о назначении главного тренера сборной Беларуси U-21.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Товарищеские матчи. «Минск» сыграет с двумя командами за день и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика