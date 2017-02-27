Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, не сможет присутствовать на титульном поединке своего сына с Тони Фергюсоном, который пройдет 4 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 209.

Отцу Хабиба не в первый раз отказали в получении американской визы. По этой же причине он не смог посетить последние бои Хабиба в UFC. Причина отказа не называется.

Сам Абдулманап Нурагомедов ранее уже комментировал эту ситуацию.

– Сняли с рейса — и все. У меня забирали флаг России перед взвешиваниями на турнирах UFC в Англии, потом в Голландии, потом в Германии. Хотя перед этим выходили представители Польши, Литвы и Эстонии со своими флагами. Меня предупредили, что в следующий раз оштрафуют на 700 долларов, а потом просто не будут допускать. Я гражданин своей страны — с каким мне флагом выходить, если не с флагом России?