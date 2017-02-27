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Исполком АБФФ удовлетворил ходатайства «Гомеля», «Локомотива» и «Осипович» о неприменении отдельных требований регламента АБФФ
28.02.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание Исполкома АБФФ.
На нем были рассмотрены ходатайства «Гомеля», «Локомотива» и «Осипович» о неприменении к ним отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.
«Гомелю» до 1 августа текущего года предоставлена отсрочка по формированию юношеских команд шести возрастов с учетом того, что клуб начинал предыдущий сезон с командами четырех возрастов.
«Осиповичи», пополнившие первую лигу, до 25 марта получили отсрочку на получения статуса члена АБФФ.
Также удовлетворено ходатайство гомельского «Локомотива» о неприменении отдельных финансовых критериев в процессе лицензирования 2017 года. Эта потребность вызвана переходом команды из предприятия «Гомельжелдортранс» в филиал «Культурно-спортивный комплекc».
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Исполком АБФФ удовлетворил ходатайства «Гомеля», «Локомотива» и «Осипович» о неприменении отдельных требований регламента АБФФ
В Доме футбола состоялось заседание Исполкома АБФФ.
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