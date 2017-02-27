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Главный трофей чемпионата ВХЛ-2017/18 назовут в честь Петрова

28.02.2017 13:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с сезона-2017/18 назовут именем двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Владимира Петрова, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Во вторник стало известно, что Петров скончался на 70-м году жизни. В составе сборной СССР спортсмен побеждал на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выигрывал серебро Игр-1980. Петров также является девятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом СССР. Похороны легендарного хоккеиста ориентировочно состоятся 2 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

"Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом — правильное и нужное решение. Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даем ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться. Победителю чемпионата Молодежной хоккейной лиги вручают Кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова", — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Таким образом, главный трофей ВХЛ — Кубок Братины будет последний раз разыгран в нынешнем сезоне. Со следующего сезона трофей будет называться Кубок имени Владимира Петрова.

Третьяк также добавил, что до последнего момента Петров "отдавал всего себя хоккею". Глава ФХР назвал его примером неуступчивости и трудолюбия в спорте. "Все мы скорбим, когда уходят личности такого масштаба. От себя и от имени Федерации хоккея России выражаю соболезнования всем, кто знал Владимира", — уточнил Третьяк.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ФХР Владислав Третьяк назвал легендарного хоккеиста Владимира Петрова примером неуступчивости и трудолюбия в спорте.

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