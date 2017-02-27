МИНСК, 28 фев — Sputnik. Исполнительный комитет Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) утвердил в должности главного тренера молодежной сборной Беларуси (U-21) Людаса Румбутиса, сообщили Sputnik в пресс-службе АБФФ.



© Sputnik / Виктор Толочко Румас: скоро у сборной Беларуси появится тренер

Во вторник в Доме футболу состоялось заседание Исполкома АБФФ. Среди прочих вопросов было рассмотрено назначение главкома белорусской "молодежки". В число рассматриваемых специалистов входили Алексей Меркулов, Владимир Журавель, Александр Седнев, Игорь Ковалевич и Людас Румбутис.

"На утверждение Исполнительного комитета была вынесена кандидатура Людаса Румбутиса, который рассказал о своем видении работы с командой и получил единогласную поддержку членов главного рабочего органа", — рассказали в АБФФ.

По информации издания "Прессбол" , в марте команда под управлением Румбутиса проведет два товарищеских матча — против сборных Литвы и Латвии.

61-летний Румбутис в разные годы выступал за вильнюсский "Жальгирис" и минское "Динамо". В составе белорусской команды он стал чемпионом (1982) и бронзовым призером (1983) чемпионата Советского Союза.

Тренерскую карьеру новый наставник белорусской "молодежки" начинал в минской "Смене", потом работал в брестском и минском "Динамо", "Молодечно", бобруйской "Белшине", гродненском "Немане", минском "Партизане" и "Дариде".

Что касается, наставника национальной сборной то, по словам заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна, вопрос должен решиться к концу текущей недели. Белорусские СМИ пророчат на эту должность главного тренера жодинского "Торпедо" Игоря Криушенко.

Напомним, сборная Беларуси осталась без главного тренера в декабре прошлого года, после ухода Александра Хацкевича.