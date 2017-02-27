﻿ Сергей Сафарьян: «Думаю, до конца недели вопрос с главным тренером сборной Беларуси будет решен». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Сафарьян: «Думаю, до конца недели вопрос с главным тренером сборной Беларуси будет решен»

28.02.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с отсутствием главного тренера сборной Беларуси.

– Мы донесли до членов исполкома информацию о том, как проходят переговоры с кандидатами на пост главного тренера национальной сборной. Думаю, до конца недели этот вопрос будет решен, – сказал Сафарьян.

Цифры дня: как давно у сборной Беларуси нет главного тренера и сколько осталось до ближайшего матча

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с отсутствием главного тренера сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Людас Румбутис: «Пять лет вне тренерской деятельности? Я же не таксовал, а постоянно был в футболе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика