Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с отсутствием главного тренера сборной Беларуси.

– Мы донесли до членов исполкома информацию о том, как проходят переговоры с кандидатами на пост главного тренера национальной сборной. Думаю, до конца недели этот вопрос будет решен, – сказал Сафарьян.

Цифры дня: как давно у сборной Беларуси нет главного тренера и сколько осталось до ближайшего матча