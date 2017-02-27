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Сергей Сафарьян: «Думаю, до конца недели вопрос с главным тренером сборной Беларуси будет решен»
28.02.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с отсутствием главного тренера сборной Беларуси.
– Мы донесли до членов исполкома информацию о том, как проходят переговоры с кандидатами на пост главного тренера национальной сборной. Думаю, до конца недели этот вопрос будет решен, – сказал Сафарьян.
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с отсутствием главного тренера сборной Беларуси.
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