Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о будущем в новой должности .

- С каким настроением и амбициями подходите к работе в молодежке?

– Амбиции очень хорошие. Главное, чтобы это поняли игроки, которые будут выступать в молодежной сборной. Они должны приезжать и понимать, что за сборную, пусть даже молодежную, нельзя играть плохо и к ней нельзя относиться спустя рукава.

Если они поймут, что ими тоже должны двигать амбиции, высокие задачи, то у нас должно все получиться. Если они будут относиться спустя рукава, будет очень сложно.

Хотя мы всем тренерским штабом постараемся сделать так, чтобы игроки поняли: это сборная и их билет в дальнейшую жизнь.

При формировании состава сборной опираться будем только на сильнейших. Уже в прошлогодней молодежной сборной играло 17 игроков 1996 года рождения – это и есть костяк, на который будем опираться. Там представителя и «Динамо», и «Минска», и БАТЭ, и «Славии», в которой есть несколько хороших интересных футболистов. Должны играть сильнейшие.

- Вы пять лет были вне тренерской деятельности. Как себя чувствуете?

– Да я нормально себя чувствую. Вспомним тот же «Партизан», когда выходили в высшую лигу. Я помогал и женской сборной, и «Городее». Я же не таксовал, а постоянно был в футболе. Я не чувствую, что я надолго отошел от футбола.

- Какую задачу перед собой ставите?

– Как сказал один мой старый знакомый, есть только одно место – первое, – сообщил Румбутис в эфире АБФФ-ТВ.