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Людас Румбутис: «Пять лет вне тренерской деятельности? Я же не таксовал, а постоянно был в футболе»
28.02.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о будущем в
- С каким настроением и амбициями подходите к работе в молодежке?
– Амбиции очень хорошие. Главное, чтобы это поняли игроки, которые будут выступать в молодежной сборной. Они должны приезжать и понимать, что за сборную, пусть даже молодежную, нельзя играть плохо и к ней нельзя относиться спустя рукава.
Если они поймут, что ими тоже должны двигать амбиции, высокие задачи, то у нас должно все получиться. Если они будут относиться спустя рукава, будет очень сложно.
Хотя мы всем тренерским штабом постараемся сделать так, чтобы игроки поняли: это сборная и их билет в дальнейшую жизнь.
При формировании состава сборной опираться будем только на сильнейших. Уже в прошлогодней молодежной сборной играло 17 игроков 1996 года рождения – это и есть костяк, на который будем опираться. Там представителя и «Динамо», и «Минска», и БАТЭ, и «Славии», в которой есть несколько хороших интересных футболистов. Должны играть сильнейшие.
- Вы пять лет были вне тренерской деятельности. Как себя чувствуете?
– Да я нормально себя чувствую. Вспомним тот же «Партизан», когда выходили в высшую лигу. Я помогал и женской сборной, и «Городее». Я же не таксовал, а постоянно был в футболе. Я не чувствую, что я надолго отошел от футбола.
- Какую задачу перед собой ставите?
– Как сказал один мой старый знакомый, есть только одно место – первое, – сообщил Румбутис в эфире АБФФ-ТВ.
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о будущем в новой должности.
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