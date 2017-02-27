Пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) сообщила, что «Водник» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск) не будут дисквалифицированы за матч в чемпионате России (9:11), в котором было забито 20 автоголов.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет принял решение о назначении переигровки матча на 3 марта, а команда, которая не явится на переигровку, будет снята с розыгрыша чемпионата России.

Сегодня на заседании КДФ ФХМР начальник «Водника» Дмитрий Минин заявил , что 1 марта клуб решит, будет ли принимать участие в переигровке.