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«Водник» и «Байкал» не будут дисквалифицированы за матч с 20 автоголами
28.02.2017 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) сообщила, что «Водник» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск) не будут дисквалифицированы за матч в чемпионате России (9:11), в котором было забито 20 автоголов.
Ранее контрольно-дисциплинарный комитет принял решение о назначении переигровки матча на 3 марта, а команда, которая не явится на переигровку, будет снята с розыгрыша чемпионата России.
Сегодня на заседании КДФ ФХМР начальник «Водника» Дмитрий Минин
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Пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) сообщила, что «Водник» (Архангельск) и «Байкал-Энергия» (Иркутск) не будут дисквалифицированы за матч в...
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