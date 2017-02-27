Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис поделился ожиданиями от взаимодействия с будущим рулевым национальной сборной.

– Когда назначат главного тренера национальной сборной, тогда и посмотрим, какое будет взаимодействие. Я человек коммуникабельный, поэтому не думаю, что у меня могут возникнуть проблемы в этом плане, – сказал Румбутис.

Напомним, в период работы Александра Хацкевича в национальной сборной, а Игоря Ковалевича – в молодежной, между специалистами существовали проблемы с взаимодействием.

После увольнения Хацкевича Сергей Сафарьян заявил, что главный тренер молодежной сборной будет назначен после утверждения рулевого национальной команды.

28 февраля молодежку возглавил Людас Румбутис. На момент назначения пост главного тренера национальной сборной оставался вакантным.

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