﻿ Граборенко вошел в выездной состав минского «Динамо», Петтерссон и Палушай остались в Минске. 21.by
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Граборенко вошел в выездной состав минского «Динамо», Петтерссон и Палушай остались в Минске

28.02.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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28 февраля минское «Динамо» вылетело в Ярославль, где в среду сыграет с «Локомотивом».

В выездной состав тренерский штаб «зубров» включил 26 хоккеистов.

Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнев.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Кирилл Готовец, Роман Граборенко, Никита Мицкевич.

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Костицын.

Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай остались в Минске из-за проблем со здоровьем и будут готовиться к возможному шестому матчу серии.

 
Теги: Минск
 
 
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28 февраля минское «Динамо» вылетело в Ярославль, где в среду сыграет с «Локомотивом».

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