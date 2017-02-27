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Букаткин получил рваную рану правой руки
28.02.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин получил рваную рану правой руки и был доставлен в больницу.
Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе брестского «Динамо», травму футболист во время прошедшего в понедельник товарищеского матча с «Сандефьордом» (1:0). Букаткин рукой зацепился о рекламный щит около поля.
Отметим, Букаткин отдал голевую передачу при единственном в матче взятии ворот.
О сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно.
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин получил рваную рану правой руки и был доставлен в больницу.
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