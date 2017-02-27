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БАТЭ создал команду по киберфутболу Cyberbate Borisov
28.02.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ создал команду по киберфутболу Cyberbate Borisov.
В ее состав вошли Дмитрий Виолентий, Павел Мизюкевич, Михаил Мосесов, Максим Казак и Павел Долбик.
Вскоре должны определиться ближайшие соревновательные планы этой команды.
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БАТЭ создал команду по киберфутболу Cyberbate Borisov.
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